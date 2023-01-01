События драматического детектива происходят в районе Эресуннского моста-тоннеля. Внезапно на нем выключается свет, вскоре находят мертвую девушку, на границе Дании и Швеции. Им нужно совместными усилиями раскрыть это дело. Выясняется, это не первое убийство, они столкнулись с серийным маньяком. Некто звонит журналисту по имени Даниель, даёт подсказки на будущие злодеяния. Во главе стоят шведка Сага Нурен и датчанин Мартин Руде. Они осознают, что все действия были заранее спланированы, позже оказывается, у него личные счёты с последним. Смертей становится больше, времени меньше. Последующий сезон сериала «Мост» протекает там же. Пустой корабль врезается в путепровод. Неизвестные распространили чумную палочку, подкидывая заражённые товары в разные места. Они объясняют, что хотят обратить внимание к глобальным проблемам человечества. Но какой же у них мотив на самом деле?

В прошлом вселенная была иной. События происходят в 1200 лет назад до рождения Геральта из Ривии. Теперь люди вынуждены жить с эльфами и монстрами, пришедших из потустороннего измерения. Каждый эпизод сериала «Ведьмак: Происхождение» расскажет об удивительной истории великих героев и появления первого Ведьмака. Чтобы защитить человечество с мирными существами от чудовищ, появляется орден, состоящий из эльфов со сверхспособностями. В него также попал Фьял из клана, созданного для защиты правителя государства. Эльфийский воин Скиан и воительница Эйле готовы взяться за клинок ради спасения людей. Эйле не хотела воевать, и любила музыку. Скиан родилась в племени Призраков. Закаре и Смерть планировали отомстить империи за уничтожение народа. Синдрил освободился из тюрьмы, и стал участником команды. Им поможет выносливый и крепкий чародей, обладающий магическими силами. Герой обязан остановить распространение зла на земле.

Стивен Грант работал в историческом музее и занимался продажей сувениров. Парень родился в семье раввина, сбежавшего из нацистского террора в европейских странах. Он хотел, чтобы сын служил народу и богу. Стивен страдал от периодических потерь памяти и диссоциативного расстройства личности. Герой сериала «Лунный рыцарь» был не уверен в себе, обладал знаниями по египетской мифологии, временами цитировал строки из французских стихотворений. После очередного провала он очнулся во время мистического собрания культа, посвященного богине Амат. От незнакомцев мужчина узнает, что иногда он становится Марком Спектром - бывшим военным и наемником, который управлял его сознанием. В образе военного неуверенный музейный работник превращался в мстительного супергероя, обладающего даром бога Луны Хонсу. Божество приказало ему сделать все, чтобы остановить возрождение Амат.

Морфей - повелитель снов, способный материализовать любые страхи и фантазии. Родерик Берджесс является оккультистом. Он проводил ритуалы для обретения бессмертия. Родерик через заговор хотел устроить западню Смерти, но поймал Морфея. Боясь отмщения, чародей решил не выпускать пленника. Тем временем повелитель вынашивал план побега и мести Берджессу. Просидев в клетке век, он сбегает от своего тюремщика. Вернувшись, Морфей понимает, что его царство сновидений полностью разорено. Властелину предстоит разобраться в этом, найти все украденные магические артефакты. Без сумки с песком, шлема и рубина герой сериала «Песочный человек» не сможет вернуть власть. Его ждут путешествия по иным мирам в поисках мистических вещей и временным линиям. Героя ждут знакомства с демонами, людьми, космическими созданиями. Хранитель снов планирует наверстать все годы заточения.

Майкл Петерсон - успешный писатель и автор известных криминальных детективов, журналист. Жизнь творческого деятеля резко меняется после смерти жены Кэтлин. Вдовец глушит боль алкоголем, случайно падает с лестницы, получив перелом шеи. Полиция ведет расследование, и не верит, что репортер просто упал. Следователи думали, что муж избивал и убил супругу. Герой сериала «Лестница» превратился в главного подозреваемого. Он полагал, что преступление связано с профессиональной деятельностью. Сын Тодд нашел отцу адвоката. Родственницы умершей обвиняли бывшего зятя в убийстве. Они предоставили на суде его интимные фотоснимки с любовниками. Следствие предполагало, что измены стали причиной злодеяния. Он заявлял, что они с погибшей состояли в свободном браке. Полицейские нашли много доказательств. Мужчина уверен, что не убивал любимую, и планирует очистить свое доброе имя.

События происходят в недалеком будущем. Наступил 2032 год. Флинн Фишер проживает в небольшом городке. Она трудится в типографии, чтобы помочь больной матери, и иногда увлекается VR-играми. Ее брат Бертон по работе получает заказ протестировать новую бета-игру. За работу Фишерам обещали заплатить крупный гонорар. Флинн искала деньги на лечение матери и согласилась. Погрузившись в виртуальную вселенную, в 2099 год, героиня сериала «Периферийные устройства», через аватар выполнила поручения по игре. А после все идет не по плану. Девушка выяснила, что игровой мир был настоящим. Теперь героиня должна выяснить причину взаимосвязи 2 времен. Геймерша договаривается с невидимым голосом, который просит ее о помощи. Взамен она получит шанс полностью вылечить маму. Тем временем, антигерои открывают охоту на Фишер, и хотят предотвратить раскрытие тайны.

Повествование вращается вокруг группы молодых женщин по имени Ханна, Спенсер, Эмили и Ария, чья связь стремительно разрушилась после того, когда их общая подруга попросту исчезла...Спустя примерно год после ее пропажи главные героини сериала «Милые обманщицы» оказываются втянутыми в паутину странных посланий, доставленных анонимным лицом, известным под именем "Э". Странно, но этот неуловимый человек обладает удивительной осведомленностью об их сокровенных тайнах, о которых могла знать исключительно Элисон...Сообщения от него несут в себе скрытую угрозу раскрыть эти тайные истины, провоцируя смятение и беспокойство в группе. Но на данный момент вопрос остается открытым: если Эли в действительности умерла, то кем является загадочный отправитель, организовавший эту компанию, связанную с разоблачением?

Доктор Лайтман твердо придерживается убеждения, что обман пронизывает всю ткань человеческого общения. Он мастерски разоблачает ложь, причем для раскрытия обмана достаточно лишь мимолетной встречи. Каждое движение, каждый жест, каждое случайное высказывание может раскрыть скрытого внутри обманщика. Нужно лишь обладать проницательностью, чтобы разглядеть его. Удивительно, но среднестатистический человек в течение десятиминутного разговора трижды измышляет неправду. Доктор Лайтман главный герой сериала «Теория Лжи / Обмани меня» и его уважаемые коллеги несут нелегкую ответственность за выявление этой неправды, используя свои экстраординарные способности, чтобы оправдать невиновных и поймать в ловушку виновных, обеспечив им законное место за решеткой. Агентство Лайтмана осаждают просьбами о помощи федеральные власти, правительственные органы, представители Конгресса и даже уважаемый премьер-министр Узбекистана. Однако можно ли найти истинное счастье среди моря постоянного двуличия?

В этой серии рассказывается увлекательная история Скотта МакКолла, подростка-спортсмена, глубоко погруженного в мир лакросса. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда в роковую ночь он отправляется вглубь леса и случайно становится жертвой жестокого нападения сверхъестественного существа - оборотня. К счастью, встреча главного героя сериала «Волчонок» с люпиновым нападающим заканчивается всего лишь укусом - небольшим, но значительным. После этого необычного инцидента МакКолл постепенно осознает необъяснимую трансформацию, случившуюся лично с ним. Обладая острой проницательностью, он замечает тонкие изменения, происходящие в его существе. В последующих главах Скотт начинает бороться с вновь обретенными способностями, разгадывать тайны своей родословной и ориентироваться в запутанном ландшафте сверхъестественных сил, которые его окружают.

В этом захватывающем повествовании рассказывается история Эллиота, молодого программиста, борющегося с тяжким грузом социофобии. Страдая от глубоко укоренившегося дискомфорта при общении с людьми, Эллиот выбирает нетрадиционный путь: он погружается в сферу хакерства. Будучи твердо уверенным, что это опасное занятие дает ему возможность проявить себя, главный герой сериала «Мистер Робот» довольно быстро втягивается в сложную паутину, где сходятся планы его начальников - компании по кибербезопасности - и организаторов подпольных мероприятий. В этом запутанном ландшафте своеобразные структуры борются за верность Эллиота, стремясь использовать его грозные навыки в своем стремлении уничтожить самые влиятельные корпорации Америки. Сталкиваясь с этими противоречивыми интересами, парень становится ключевой фигурой, находящейся в шатком положении между силами порядка и теми, кто бросает вызов статус-кво.

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